Тернопіль посів сьоме місце у рейтингу прозорості. ВІДЕО

28/02/2019 Розмір тексту:

«Індекс прозорості місцевих бюджетів-2018» сьогодні представили у Тернополі. Представили його учасники «Центру Політичних Студій».

Які українські міста досліджували та яке, власне, місце у такому рейтингу посів Тернопіль – у сюжеті ІНТБ.