Тернопіль посів сьоме місце у рейтингу прозорості. ВІДЕО
28/02/2019 0
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«Індекс прозорості місцевих бюджетів-2018» сьогодні представили у Тернополі. Представили його учасники «Центру Політичних Студій».
Які українські міста досліджували та яке, власне, місце у такому рейтингу посів Тернопіль – у сюжеті ІНТБ.
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