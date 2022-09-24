Сьогодні Тернопіль попрощався із ще одним Героєм – Віктором Яцуником, який загинув на Харківщині.

Багато років Віктор жив за кордоном. Після 2014 року активно допомагав військовим, а коли розпочалось повномасштабне вторгнення приїхав в Україну захищати рідну землю.

На жаль, боєць загинув на околицях звільненого Ізюму.

Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!

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Захищаючи Україну, на Харківщині загинув тернополянин Віктор Яцуник