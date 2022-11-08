Тернопіль попрощався із 20-річним Героєм Павлом Лисобеєм, котрий загинув у Маріуполі ще у травні. ФОТО

Війна забирає навіть зовсім юних. Сьогодні Тернопіль попрощався із 20-річним захисником Маріуполя Павлом Лисобеєм.

Сумну новину повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Рідне місто не забуде тебе, Герою. Низький уклін і щирі співчуття батькам. Вічна пам’ять юному Герою!”, – написав очільник міста.

Павло до останнього подиху захищав Україну. 6 травня він ввостаннє вийшов у бій з окупантом. Його життя обірвалося у пеклі “Азовсталі”.

Павло сам обрав шлях воювати за Україну в складі “Азову”. Майбутній льотчик на початку російського вторгнення забрав документи з університету та покинув навчання, адже відчував крайню необхідність захищати рідну землю від ворога.

Вічна пам’ять Герою!