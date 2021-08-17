Восьма сесія Тернопільської міської ради відбудеться 20 серпня. Розпочнеться вона о 9.00 в залі Українського Дому, що на бульварі Тараса Шевченка, 27. Традиційно, це буде урочисте пленарне засідання, яке проводять перед Днем міста. В орієнтовному порядку денному є тільки дев’ять проектів рішень.

Розпочнуть сесію із нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Троє відомих людей отримають звання «Почесний громадянин міста Тернополя» та одинадцять осіб – «Відзнаку міської ради». Наступні два питання стосуватимуться грошових винагород. Йдеться про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей. Стипендії в галузі наук призначать 58 школярам і ще 49 дітей отримають стипендії міського голови «Кращий учень закладу освіти». Одноразові премії Тернопільської міської ради отримають також четверо науковців закладів освіти та наукових установ.

Міський голова Сергій Надал озвучить зміни та доповнення, які внесли до рішення «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради». А начальник управління соціальної політики Володимир Сулима розповість про зміни у програмі «Турбота» на 2019-21 роки. Заслухають депутати також прогноз бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Начальник управління житлово-комунального господарства екології та благоустрою Олег Соколовський озвучить проект рішення «Про міжбюджетний трансферт на III квартал 2021 року». Стосується він трансферту між Тернопільською міською територіальною громадою та Білецькою сільською радою на вивезення твердих побутових відходів. Також депутатам запропонують погодити комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» укладення договору постачання природного газу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».