Цими днями працівники КП «Тернопільміськсвітло» розпочали підготовчі роботи до встановлення новорічної ілюмінації у центральній частині Тернополя.
Перші святкові вогні засяють, зокрема, на міських фонтанах, що знаходяться на бульварі Тараса Шевченка, повідомили у міській раді.
Працівники комунального підприємства поступово виконують усі роботи з облаштування дрібної ілюмінації у Тернополі. Вже зараз розпочинається встановлення металічних конструкцій на центральних водограях міста. Згодом розпочнуть монтаж каркасу новорічної ялинки на Театральному майдані.
Традиційно святкова тернопільська ялинка засяє напередодні Дня Св. Миколая.
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