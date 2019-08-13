Тернопіль увійшов до десяти міст, які перевірять на доступність та внесуть до відповідного рейтингу. Наше місто стане другим після Івано-Франківська, у якому проведуть таку перевірку 17-24 серпня.

Загалом, впродовж року експерти відвідають ще 8 міст із населенням від 100 до 250 тисяч: Миколаїв, Херсон, Чернігів, Суми, Полтаву, Черкаси, Вінницю, Кам’янець-Подільський. Автором цього проекту є засновник організації “Доступно UA”, паралімпієць Дмитро Щебетюк. Реалізується він за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Мета рейтингу доступності міст – порушити питання важливості безбар’єрного простору в українських містах. А також – показати престиж i переваги від створення комфортного громадського простору для маломобільних груп населення: людей з інвалідністю, людей з маленькими дітьми та дитячими візочками, літніх людей, мандрівників з важкими валізами тощо. Для цього упродовж року учасники проекту проведуть перевірки міського простору 10 міст на відповідність державним будівельним нормам. Перевірятимуть державні заклади, об’єкти інфраструктури, заклади харчування, громадські вбиральні, культурні заклади, публічні простори тощо. За результатами перевірок експерти «Доступно.UA» розроблять рекомендації щодо якісних змін і передадуть їх представникам місцевої влади. Подальші зміни щодо доступності будуть моніторити та запрошують долучитися до цього місцеву громаду.

18 серпня о 10.00 у Центрі Науки Тернополя, що на площі Героїв Євромайдану,4, розпочнеться майстер-клас для всіх охочих стати монітором та познайомитися з методикою оцінки свого міста. До участі запрошують місцевих активістiв, волонтерів, громадські ініціативи та всіх охочих зробити своє місто комфортним для всіх. А

19 серпня о 18.00 у Центрі Науки Дмитро Щебетюк розповість про два автостопи, в які він вирушав у межах проектів «Доступно.UA»: автостоп Україною та Білоруссю та автостоп Європою.

Ольга Трач

Фото з особистої сторінки у «Facebook» Дмитра Щебетюка