У Тернополі тестують державні установи та приватні заклади на доступність до потреб людей з інвалідністю.

Перевірку проводять представники організації “Доступно UA”. Зокрема, вони вже перевірили в обласному центрі понад півсотні об’єктів.

Експерти досліджують, чи може людина з інвалідністю у Тернополі добратися до державних установ чи приватних закладів без допомоги, – розповідає координаторка проекту Тетяна Шаповалова. «Тиждень працюватимемо в місті з нашим «Тостером» – рейтингом доступності міст. Перевіримо, наскільки високо Тернопіль вистрибне з «Тостера», і чи буде цього достатньо, щоб опинитися вище за інші українські міста. Рейтинг покаже, наскільки місто є зручним і пристосованим для життя, і дасть змогу порівняти його з іншими українськими містами. «Тостер» витягне назовні рівень безбар’єрності локацій, продемонструє слабкі місця в інфраструктурі міста й стане поштовхом для позитивних змін».

Відтак “Доступно UA” тестуватиме аптеки, супермаркети, відділення поліції, міськраду, інші заклади. Додамо, представники цієї організації вже побували з такою перевіркою в Івано-Франківську. Далі вони планують відвідати інші українські міста.

Софія Романська