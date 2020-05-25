У місті відновлює роботу громадський транспорт, більшість підприємств і організацій. З початку червня запрацюють дитячі садки.

Ситуація із рівнем захворюваності в обласному центрі дозволяє послаблювати обмеження, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Однак жителям міста необхідно дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил. “Ми використали критерії оцінки епідситуації, рекомендовані міністерством охорони здоров’я. Зокрема, це стосується інцидентності за підозрами, а саме кількості випадків за попередні сім днів з розрахунку сто тисяч населення. Показник інтенсивності складає 2,7 випадки. Інцидентність за підтвердженими випадками в області складає 0,9; в місті – 0,06 на сто тисяч населення.

Тобто критерії такі, що дозволяють вводити так званий адаптивний карантин на території окремих регіонів населених пунктів. Інцидентність за випадками має бути не більше дванадцяти на сто тисяч населення, а в нас в місті вона складає 0,06, тобто це дуже гарний показник, і кількість тестів ПЛР так само має складати більше, ніж 12 на сто тисяч населення. А в нас є показник – 13,6, отже ми маємо повне право вводити адаптивний карантин”, – заявив Володимир Паничев.

Не послаблюватимуть карантину лише у Кременецькому районі. Оскільки там найбільше інфікованих на коронавірус, а також виявляються нові випадки зараження.

Софія Романська

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