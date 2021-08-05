Понад шість мільйонів гривень субвенційних коштів надійшло до бюджету Тернопільської міської територіальної громади. Ці кошти підуть на соціальні виплати та реконструкцію приймального відділення лікарні швидкої допомоги.

Відповідні зміни до бюджету громади внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 4 серпня.

– Збільшується дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок субвенції у сумі 6 мільйонів 357 тисяч 298 гривень, – повідомила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – З обласного бюджету надійшла субвенція на виплату для отримання жилих приміщень для сімей осіб, які отримали під час безпосередньої участі в АТО поранення, контузії, каліцтва або інші захворювання в сумі 1 мільйон 970 тисяч 298 гривень. Вони спрямовуються управлінню соцполітики. Також надійшла субвенція з держбюджету міським бюджетам, а саме на ЗОШ №25 для влаштування спортивного майданчика у сумі 600 тисяч гривень та на лікарню швидкої допомоги на реконструкцію приймального відділення у сумі 3 мільйони 787 тисяч.

Іншим рішенням виконкому з цільового фонду бюджету виділили 650 тисяч гривень на ремонти у селах громади. З них 100 тисяч гривень витратять на встановлення дитячого майданчика у селі Вертелка та 550 тисяч гривень на капітальний ремонт вулиці Долішньої у селі Носівці.