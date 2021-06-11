Зміни до бюджету Тернопільської громади прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету. Його дохідну частину збільшили на 4,7 мільйона гривень та перерозподілили асигнування в межах одного розпорядника коштів.

– Дохідна частина бюджету збільшується за рахунок субвенції одержаної з держбюджету на Нову українську школу у сумі 4 мільйони 741,1 тисячі і ще 5,5 тисяч гривень субвенції надійшло від Козлівської ОТГ, – повідомила Надія Кучер, начальник фінансового управління. – Ці кошти направляємо закладам освіти. Також здійснюємо перерозподіл асигнувань в межах одного розпорядника коштів. По управлінню житлово-комунального господарства, екології та благоустрою зменшуємо кошти по капремонту міжквартальних проїздів і капремонту житлового фонду у сумах відповідно 2,5 та 7,5 мільйона і спрямовуємо їх на поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. У галузі охорони здоров’я зменшуємо асигнування по програмі «Здоров’я громади» і направляємо 1,5 мільйона гривень на реконструкцію приймального відділення комунальної лікарні швидкої допомоги. Незначні зміни проводяться по управлінню освіти і науки. Кошти, які були передбачені на капремонт сходів школи №3 у сумі 165 тисяч направляємо на поточні видатки. Зекономлені кошти на реконструкції майстерні у Галицькому коледжі в сумі 36 тисяч гривень спрямовуємо на утеплення частини фасаду корпусу №1 коледжу. Субвенцію, яку одержали з держбюджету на підтримку осіб з особливими потребами, і яка була передбачена по капітальних видатках в сумі 21 тисяча гривень, направляємо на поточні видатки.