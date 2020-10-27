Днями завершився конкурс «Дієва громада», що проводило Міністерство цифрової трансформації України. В рамках конкурсу були відзначені кращі практики громад у сфері цифрової трансформації. Відзнаку отримала і Тернопільська міська рада.

«Ми щодня працюємо над тим, щоб якомога більше послуг для тернополян були доступні в електронному і зручному форматі. Нещодавно було представлено демоверсію «Електронного кабінету тернополянина» і вже зовсім скоро він запрацює в повноцінному режимі, – зазначив міський голова Сергій Надал. – У місті уже працює багато електронних сервісів: електронні консультації та опитування, інтерактивні онлайн- карти, електронні запити, сервіс сіті-бот «Назар» і ми продовжуємо розвивати цю сферу».

До слова, конкурс «Дієва громада» проводиться Міністерством Цифрової Трансформації України у співпраці із Програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge за підтримки Швейцарії.