Зміни до бюджету Тернопільської громади внесли на черговому засіданні виконавчого комітету першого вересня. За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів дохідну частину бюджету збільшили на 402 мільйони 829 тисяч гривень.

– Даним проектом збільшується дохідна частина бюджету на загальну суму 402 мільйони 829,7 тисяч гривень, – розповіла Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – В тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на інсулін 600 тисяч гривень, на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання дітей-сиріт – 2 мільйони 229,7 тисяч гривень. З державного бюджету надійшла субвенція на реалізацію інфраструктурних об’єктів, а саме об’їзної дороги у сумі 400 мільйонів гривень. Ці кошти направляються на управління житлово-комунального господарства на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення – 600 тисяч гривень на придбання інсуліну, управлінню сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей – 2 мільйони 229,7 тисяч на проектні, будівельно-монтажні роботи для придбання житла та розвитку сімейних та інших форм виховання дітей-сиріт.

Також у проекті рішення відобразили внутрішні перекидки коштів в межах розпорядників коштів. По управлінню розвитку спорту та фізичної культури 54 тисячі з придбання обладнання по спеціальному фонду кошти перекинули на придбання обладнання на загальний фонд у зв’язку зі зміною вартості даних основних засобів. По управлінню соцполітики замість субвенції з держбюджету відбувається перерозподіл з інших видатків соціального захисту у сумі 30 тисяч гривень, які перекинули на видатки на поховання учасників бойових дій. По фінансовому управлінню зменшуються кошти по гарантійних зобов’язаннях на загальну суму 13 мільйонів гривень, які спрямували комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» на поповнення статутного капіталу для погашення позики перед Європейським банком реконструкції і розвитку.