До бюджету Тернопільської міської територіальної громади надійшла субвенція з державного бюджету у сумі 441 мільйон 575 тисяч.

Ці кошти спрямували двом управлінням на будівництво Палацу спорту на вулиці Злуки, 3А та ремонт дороги М-12. Відповідні зміни внесли до бюджету тернопільської громади під час засідання виконавчого комітету міської ради 30 червня.

– Дохідна частина бюджету збільшується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджету у сумі 441 мільйон 575 тисяч гривень, – повідомила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. На розвиток спортивної інфраструктури – у сумі 91 мільйон 575 тисяч гривень, які спрямовуються управлінню розвитку спорту та фізичної культури на будівництво багатофункціонального Палацу спорту на проспекті Злуки 3А. А також на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування М-12 в сумі 350 мільйонів, яка спрямовується управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Також даним рішенням проводиться перерозподіл асигнувань в межах одного розпорядника. По управлінню освіти і науки зменшуються асигнування зі спеціального фонду у сумі 7 тисяч 300 по Курівецькій загальноосвітній школі та спрямовується цій же школі на поточні видатки. Також проводяться зменшення спеціального фонду по субвенції з держбюджету на підтримку осіб з особливими потребами в сумі 53 412 гривень, яка спрямовується до загального фонду на поточні видатки. По відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення зменшуються асигнування загального фонду по програмі «Здоров’я громади на 2019-21 роки» у сумі 2 мільйони гривень та спрямовуються на оплату енергоносіїв: лікарням у сумі 1 мільйон 938,7гривень та стоматполіклінікам 61300 гривень.