Частину власних графічних і живописних робіт подарував Тернополю Заслужений художник України, тернополянин Євген Удін. З них сформували виставку “Тернопіль – це місто, що надихає”.

Відкриття експозиції відбулося у 15 квітня у Тернопільському замку з нагоди першої писемної згадки про Тернопіль.

– Біографія кожного міста знаходить відображення не лише в історичних фактах, споминах, зафіксованих у писемних джерелах чи у піснях і легендах, які передаються із уст в уста, – розповіла присутнім на відкритті виставки Олена Лайко, ведуча заходу. – Унікальними свідченнями того, яким колись було місто є картини, малюнки, фотографії. Адже саме на них реальна мить залишається «захопленою» навіки. Тепер спіймати кадр, зафіксувати ту чи іншу подію з легкістю може кожен, але колись і сфотографувати було не так просто. А от олівці, фарби можна було мати під рукою, аби зробити замальовку того, що сподобалося, вразило, зацікавило. Саме це з 1960-х років і робив художник Євген Удін – малював Тернопіль. Привела його до нашого міста велика любов. А відтак, митець розділив її з нашим містом, відображаючи у своїх роботах. Таких картин за 60 років життя і роботи у Тернополі у творчому архіві Євгена Удіна зібралося більше 500, і частину з них художник вирішив передати рідному місту. Наразі підготовлено і оформлено понад 30 робіт. Такий несподіваний, але насправді безцінний мистецький подарунок для Тернополя знаменна, визначна, особлива подія в житті не тільки нашого міста, а й всього Тернопільського краю. На виставці представлена тільки перша частина велетенської колекції, яку планує підготувати і подарувати місту Євген Удін. Усього буде близько 200 робіт. Очікується, що всі твори будуть оформлені і завершені для презентації тернополянам до Дня міста.

За активну благодійну та громадську діяльність, за вагомий особистий внесок у розвиток культури та мистецтва, передачу в дар Тернополю колекції авторських робіт з графіки та живопису для подальшого експонування у галереях містах та з нагоди дня народження міський голова Сергій Надал нагородив Євгена Удіна значком «Герб міста Тернополя». Художник і керівник міста також підписали документ про передачу частини колекції авторських робіт художника Євгена Удіна у дар Тернополю.

– Сьогодні святковий день і я радий, що ви прийшли на це свято, – сказав Євген Удін. Свято міста – це свято кожного з нас. Я познайомився з Тернополем ще у 50-х роках. Коли приїхав сюди мене вразило чудове озеро у центрі міста, чайки, яхти, лодочна станція біля замку, вишка для стрибків у воду. З 1960-го року я вже став 100% тернополянином з пропискою. Працював у художніх майстернях, а ще кожного ранку з етюдником, з аквареллю йшов у місто і малював його оточення, Став, Загребелля. Оскільки я закінчив Львівський поліграфічний інститут імені Івана Федорова, то влаштувався позаштатним художником у газету «Вільне життя». Підготував для неї багато графічних робіт з розбудови міста. Деякі з тих робіт представлені і на цій виставці. Також цією виставкою хотів показати у яких техніках я працюю.

Міський голова Сергій Надал від імені всієї громади подякував Євгену Удіну за його подарунок та зауважив, що це перший крок до створення справжнього музею Тернополя і чудовий приклад для всіх.