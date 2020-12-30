26 мільйонів гривень отримав Тернопіль з державного бюджету на будівництво багатофункціонального Палацу спорту на проспекті Злуки, 3-А.

Про це під час чергового засідання виконкому 29 грудня повідомила заступник міського голови Вікторія Остапчук. Рішенням виконкому відповідні зміни внесли до бюджету 2020 року.

– Враховуючи повідомлення Державної казначейської служби України від 24 грудня, дохідна частина міського бюджету збільшується на 26 мільйонів 831 тисячу 300 гривень, – зазначила Вікторія Остапчук. – До цієї суми входять кошти з державного бюджету на будівництво палацу спорту у розмірі 26 мільйонів, які спрямовуються управлінню розвитку спорту та фізичної культури. Також надійшли субвенції з місцевих бюджетів. Від Білецької сільради – 273, 9 тисячі гривень та Байківецької сільради – 171,6 тисячі. Ці кошти спрямовуються управлінню ЖКГ на оплату послуг з вивезення ТПВ. Також збільшуються доходи за рахунок Білецької сільради у сумі 50 тисяч гривень, Березовецької – 282,6 тисячі та Підгороднянської сільради – 53,1 тисячі гривень. Це кошти, які спрямовуються управлінню освіти і науки для дитячих дошкільних установ.

Нагадаємо, що загальна вартість будівництва Палацу спорту становить 480 мільйонів гривень. У 2018 році з держбюджету вже виділяли на його спорудження 27 мільйонів гривень і 13 мільйонів з міського бюджету. У 2019-му з бюджету громади на умовах співфінансування виділили 48 мільйонів гривень, а з держбюджету – 30 мільйонів. Будувати спортивний комплекс почали у листопаді 2019 року. Тепер Тернопіль отримав чергове надходження з держбюджету.

Це буде сучасний спортивний комплекс з трибунами та паркінгом, із зaлами для ігрових видів спорту: волейболу, футзaлу, бaскетболу, гaндболу та бадмінтону. Також у приміщення, в якому прийматимуть всеукраїнські та міжнародні чемпіонати, заплановано перенести дитячо-юнацьку спортивну школу греко-римської боротьби, яка зараз функціонує у приміщенні Тернопільського замку.