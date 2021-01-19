Тернопіль отримав 10 тисяч тестів на коронавірус, які показують результат за 20 хвилин

Днями КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» у м. Тернополі отримало 10 000 швидких тестів для виявлення антигенів коронавірусу COVID-19 Ag.

Тест-система дозволяє швидко діагностувати структурний антиген COVID-19 по мазку з носоглотки.

Використовується даний тест як допоміжний метод ранньої діагностики інфекції SARS-CoV-2 у пацієнта з клінічними ознаками хвороби.

Тож відтепер, при необхідності, кожен сімейний лікар КНП ЦПМСД матиме змогу проводити таке швидке тестування усім пацієнтам, які звертатимуться до нього за медичною допомогою.

Антигени коронавірусу виявляють у зразках з верхніх дихальних шляхів в гостру фазу інфекції впродовж 5-7 днів після появи перших симптомів гострого респіраторного захворювання.

Відносна чутливісь – 96,52%

Відносна специфічність – 99,68%

Тривалість виконання – 20 хв.

Позитивний результат тесту вказує лише на наявність антигенів SARS-CoV-2 у зразку і не є єдиним критерієм для постановки діагнозу коронавірусної інфекції. Як і у всіх випадках діагностики результат тесту повинен братися до уваги в сукупності з іншою клінічною інформацією, доступною лікарю.

У разі, коли результат тесту негативний, а симптоми COVID-19 присутні, рекомендується повторити тестування через декілька днів або провести тестування методом ПЛР

До слова, швидкі тести медики КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернополя» отримали на виконання наказу МОЗ України No19від 11.01.2021р. «Про Розподіл експрес-тестів для визначення антигена коронавірусуSARS-CoV-2, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020рік».