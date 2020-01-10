З 08:00 год. 9 січня до 08:00 год. 10 січня в Тернополі працювало близько 30-ти одиниць спеціалізованої техніки, що очищали вулиці і тротуари міста від снігу.

Прибирання доріг, тротуарів та бульварів у Центрі, м-рні Новий світ, масивах Сонячний та Східний здійснювала підрядна організація ТОВ «Авакс Проф», на масиві «Дружба» – КП «Міськшляхрембуд», а об’їзні шляхи та дороги у Кутківцях, Пронятині і Березовиці прибирали техніка і працівники ТОВ «Техно-Буд-Центр».

ТзОВ «Авакс-Проф»:

– 5 розкидачів протиожеледних матеріалів: посипання проїзних частин;

– 4 механізми типу Мультикар + 2 тракторних механізми із навісним обладнанням: механізоване посипання тротуарів;

– 5 самоскидів + дорожні робочі: розвезення протиожеледної суміші, посипання бригадами дорожніх робочих вузьких тротуарів, пішохідних переходів та важкодоступних для техніки ділянок вулиць;

ТМШРБ «Міськшляхрембуд»:

– 3 розкидачі протиожеледних матеріалів:посипання проїзних частин;

– 1 малий розкидач протиожеледних матеріалів (ЗІЛ-130): посипання широких тротуарів масиву Дружба (вул. Карпенка, вул. Бережанська, вул. Миру, вул. Мазепи);

– 1 ЗІЛ + 4 дорожніх робочих: розвезення протиожеледної суміші, посипання бригадами дорожніх робочих вузьких тротуарів, пішохідних переходів та важкодоступних для техніки ділянок вулиць;

– 2 тракторні щітки: підмітання широких тротуарів, підмітання проїзних частин на ділянках виносу болота.

ТзОВ «ТБЦ»:

-2розкидачі протиожеледних матеріалів (МАЗ):посипання проїзних частин, транспортних розв’язок, ухилів та підйомів;

– 2 тракторні щітки із навісним обладнанням для посипання тротуарів (в денну пору: тротуари вул. Микулинецької, тротуари вул. Гагаріна, вул. Золотогірська, вул. Бригадна, вул. Тернопільська).

У Тернополі за прибирання прибудинкових територій взимку відповідають управителі житлового фону міста (так звані ЖЕКи або ОСББ), за прибирання міжквартальних проїздів – ЖЕКи. Дізнатися, яка організація відповідальна за прибирання тієї чи іншої ділянки, та отримати їхні контактні дані можна на Інтерактивній карті відповідальності за прибирання міста у зимовий період,яку розробила Тернопільська міська рада.

Інформацію (з доданим фото) щодо неналежного прибирання дворів, міжквартальних проїздів чи доріг мешканці можуть надсилати на Viber за номером +38 073 015 14 81, або зателефонуваши на Цілодобову гарячу лінію 15-80. Перевірку скарг мешканців щодо незадовільного прибирання здійснює управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради.