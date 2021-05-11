“Тернопільобленерго” замовило картриджі для принтерів дорожче, ніж в інтернет-магазинах

«Тернопільобленерго» уклало угоду про купівлю картриджів з компанією «Хардсофт». Закупівля відбулася за спрощеною процедурою, в якій взяв участь тільки один учасник.

У договорі, який опублікували 23 березня, зазначено 24 позиції картриджів та чорнил для принтера на 623,9 тис. грн з ПДВ.

“Наші гроші. Львів” проаналізували ціни на куплені картриджі на кількох онлайн-майданчиках. З’ясувалося, що вартість угоди могла б бути нижчою.

Наприклад картридж HP No.920XL OJ6000/6500/7000/7500 Black (CD975AE) може коштувати 1375 грн. Тоді як обленерго купило 12 штук по 2212 грн за кожен. Драм картридж Xerox Phaser 4600/4620 (113R00762) купили за 13,85 тис. грн. Тоді як могли придбати за 8,4 тис грн.

Картридж Canon 052H LBP212dw/214dw/215x/MF421dw/426dw/428x/MF429x коштує 3018 грн, тернопільський замовник за нього переплатить по 5,6 тис. грн на кожному.

Загалом на угоді з «Хардсофтом» «Тернопільобленерго» могло б зекономити 240 тис. грн. Всі перелічені картриджі та чорнила замовник міг би придбати майже вдвічі дешевше.

Крім того, одна компанія поскаржилася, що в тендерній документації замовник вказав дискримінаційну вимогу: «У разі, якщо учасник територіально розташований за межами м. Тернопіль – надати: довідку про наявність власного складського приміщення у м. Тернополі». Втім, замовник відхилив цю скаргу.

Про переможця

ТОВ «Хардсофт» зареєстроване у 2018 році. За даними проєкту Clarity, за час своєї діяльності підприємство отримало 81 замовлення на суму 24,21 млн грн. Найбільші угоди укладали саме з «Тернопільобленерго»: 21 договір на 15,5 млн грн.