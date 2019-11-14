Міжнародний кінофорум «КіноХвиля/FilmWave» проходить у Тернополі вчетверте.

До обласного центу з’їхалися провідні іноземні режисери, продюсери, сценаристи. У програмі фестивалю – репрезентація українських художніх і документальних фільмів, майстер-класи, панельні дискусії.

Упродовж фестивалю у кінотеатрах міста показують новинки українського кіно. Цього року форум набув міжнародного статусу, – зазначає засновник «Кінохвилі» у Тернополі Леонід Бицюра. Родзинка фестивалю – проект «З України до Голлівуду». У кінотеатрах міста відбувся безкоштовний показ цього документального фільму. «У перший день фестивалю ми показали документальну кінострічку «Лицар обов’язку і чину Михайло Галущицький». У кінострічці йдеться про українського громадсько-політичного діяча, педагога, публіциста Михайла Галущицького. Масштабний проект: «Від України до Голівуду», який показує значення українців у кіновиробництві світу. Окрім цього, у програмі фестивалю документальні стрічки: «Крути-2018», «Іловайськ-2014», «Орнаменти долі», у цьому фільмі йдеться про долю лемківського народу. Запрошуємо тернополян, гостей міста на прем’єри українських фільмів, а також зустрічі з відомими кінотворцями».

15 листопада, у завершальний день фестивалю у Тернополі запланована панельна дискусія про розвиток українського кіновиробництва.

Софія Романська