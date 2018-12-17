Тернопіль накриє “Кінохвиля”

17/12/2018 Розмір тексту:

19-го грудня у Тернополі стартує «Кінохвиля». Упродовж трьох днів, коли триватиме кінофорум, в місті відбудеться ряд зустрічей з відомими кіномитцями, кастинги, та майстер-класи, а також презентуватимуть чимало українських фільмів.

Всеукраїнський форум «Кінохвиля» відбуватиметься у Тернополі з 19-го до 22-го грудня. Розпочнеться фестиваль із презентації дитячого кіно, – кажуть організатори. Глядачам представлять дитячий анімаційний серіал, знятий у 2018-му році, – «Козаки навколо світу». Не обійдеться і без встановлення чергових рекордів, зокрема заплановане одночасне наймасовіше створення мультфільму дітьми за допомогою мобільних телефонів.

«Під час форуму «Кінохвиля» запланований перегляд українських фільмів. Окрім цього, ми плануємо відпрацювати взаємодію з українськими кінокритиками, тобто спланувати роботу щодо створення українських фільмів упродовж наступного року. Ми запрошуємо тернополян до участі в кінофорумі «Кінохвиля», думаю кожен знайде щось по своїх вподобаннях», – додає заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Упродовж «Кінохвилі-2018» у Тернополі куруватиме кінотролейбус, у якому презентуватимуть різноманітні новинки українського кіно.

Софія Романська