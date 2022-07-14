Більше шестиста тисяч гривень виділять з міського бюджету на заходи та роботи з територіальної оборони. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Відповідно до прийнятого рішенння управління транспортних мереж та зв’язку спрямує 620 тисяч гривень для комунального підприємства «Тернопільелектротранс». 500 тисяч гривень підприємство витратить на придбання та пошиття комплектів польової форми. Ще 120 тисяч піде на придбання квадрокоптера DJI Mavic-3.

Нагадаємо, що раніше за кошти міської ради та обласної адміністрації вже були закуплені, а також пошиті на КП «ТЕТ» 1200 комплектів військової форми та розвантажувальних систем. З резервного фонду міського бюджету на це виділили 900 тисяч гривень, з обласного – також 900 тисяч гривень. Цього разу КП планує пошити та закупити більше 400 комплектів польової форми.