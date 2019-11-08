Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення «Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту у зимовий період на 2019-2020 роки», яке дозволить відповідним службам оперативніше діяти в умовах снігопадів та негоди.

Обслуговуватимуть дороги та тротуари в Тернополі у зимовий період: ТОВ «Авакс Проф», ТМШРБП «Міськшляхрембуд», ТОВ «Техно-Буд-Центр», а прибудинкові території – організації, які надають послуги з утримання будинку (так звані «ЖЕКи») або ОСББ. Частково міжквартальні проїзди також обслуговуватимуть організації, які надають послуги з утримання будинку – у рішенні є перелік проїздів, утримання яких закріплено за тим чи іншим підприємством.

Варто зазначити, що на виконання цих функцій для обслуговування міжбудинкових проїздів з бюджету міста (громади) передбачено 500 000 грн.

Відповідно до рішення, станом на 15 жовтня усі відповідальні структури повинні були завершити ремонт спеціалізованої техніки і підготувати її до зимового періоду, а також провести відповідний запас паливно-мастильних матеріалів.

Додатково, у разі снігопадів, затверджено перелік першочергового утримання проїзної частини вулиць, розташованих на ухилах, якими проходять маршрути міського громадського транспорту.