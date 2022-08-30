Всі котельні і паливні міста вже завершили ремонтні роботи та готові до початку нового опалювального сезону.

Про це «Файному місту» розповів начальник виробничо-технічного відділу КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань.

– Всі 43 котельні та паливні вже готові до опалювального сезону, – каже Михайло Горбань. – З них 24 – це сезонні котельні, які включаються відповідно до розпорядження органів місцевого самоврядування з початком опалювального сезону. Зараз працюють ті котельні, які подають населенню гарячу воду. Цього року було 70 поривів трубопроводів теплоносія. З них 90% вже відремонтовані, завершуються ще деякі роботи. Під час ремонтних робіт було замінено півкілометра теплотраси.

Початок опалювального сезону розпочнеться коли середньодобова температура упродовж трьох днів буде ниже 8 градусів тепла і коли буде розпорядження Тернопільської місткої ради про початок опалювального сезону. Зазвичай він розпочинається у жовтні. Деякі дошкільні заклади та лікарні розпочинають опалювальний сезон раніше.

Ми співпрацюємо з міжнародною компанією, яка виділили кошти для комунальних теплових підприємств України, в тому числі і Тернополя, для будівництва перетинок між котельнями. Йдеться про котельні на Київській, Лемківській, Курбаса, Галицькій. Їх можна буде з’єднати з котельнями, які працюють на диверсифікаційному виді палива. Це не дасть замерзнути системі теплопостачання і люди отримуватимуть тепло. Зараз будуємо ці перетинки між котельнями. Зрозуміло, що все місто ми не зможемо забезпечити теплом, але частина дитячих садків та лікарень зможуть його отримувати. Всього в місті є 733 будинки, на які ми подаємо тепло та гарячу воду.