“Тернопільелектротрансу” підкинули майже 19 мільйонів

25/02/2019 Розмір тексту:

На вісімнадцять мільйонів дев’ятсот дві тисячі гривень поповнять статутний капітал комунального підприємства «Тернопільелектротранс» із міського бюджету. Ці кошти підприємство використає на реконструкцію тролейбусної лінії, ремонт рухомого складу, закупівлю автобусів, побудову газової заправки, впорядкування інфраструктури водного транспорту.

Рішення про виділення коштів прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Найбільше коштів – 15 мільйонів 600 тисяч гривень – передбачено на закупівлю вживаних автобусів іноземного виробництва для комунальної транспортної компанії.

– За цю суму плануємо придбати 15 автобусів марки «МАН А21», – розповів Андрій Мастюх, директор КП «Тернопільелектротранс». – Вони екологічно безпечні, відповідають стандартам «Євро-5», доволі зручні, обладнані спеціальними місцями для людей з обмеженими можливостями. Оскільки, окрім тролейбусів, пасажирів у Тернополі перевозитимуть ще приблизно 20 автобусів, було ухвалено рішення побудувати пункт для заправки газом. Це дозволить нам економити кошти, адже у цьому випадку купуватимемо пальне за оптовими цінами. На нього потрібно 700 тисяч гривень.

Два мільйони гривень підприємство використає на повну заміну старої контактної мережі на вулиці Острозького. На капітальний ремонт двох тролейбусів передбачено 500 тисяч гривень. Також цього року КП «ТЕТ» обстежить причали на Тернопільському ставі і сертифікує їх та проведе технічний огляд теплохода. На ці роботи передбачено 102 тисячі гривень.

Ольга Трач