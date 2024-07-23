З 1 червня 2024 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію для бізнесу. В окремі години електроенергія для бізнесу коштувати більше ніж у 2 рази дорожче. Ці тарифи можуть остаточно довести до банкрутства КП «Тернопільелектротранс». Знищити електротранспорт Тернополя.

Хитра схема від НКРЕКП

Ціни на електрику для бізнесу різняться від часу доби. Тому НКРЕКП підвищив тарифи на електроенергію для бізнесу, в залежності до годин доби. Але розміри підвищення дійсо вражають.

Так, з 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановлені максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт-год, проти 3000 грн/МВт-год раніше.

Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 ціни зросли до 6900 грн/МВт-год. До цього з 07:00 до 08:00 – ціни становили 5600 грн/МВт-год.

Вечірні тарифи (з 17:00 до 23:00) зросли з 7500 грн/МВт-год до 9000 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни вночі (з 00:00 до 07:00) збільшені з 4000 грн/МВт-год до 6600 грн/МВт-год.

Вдень (з 7:00 до 17:00) та вночі (з 23:00 до 24:00) ціна залишається на рівні 8250 грн/МВт-год.

Вечірній тариф (з 17:00 до 23:00) підвищився з 8250 грн/МВт-год до 10 000 грн/МВт-год.

Ціна в піковий нічний час (з 23:00 до 00:00) зросла з 4000 грн/МВт-год до 8250 грн/МВт-год.

Таким чином, у залежності від часу доби, вартість електроенергії для бізнесу зросла від 30 % до більше ніж у два рази. Такі тарифи просто вбивають бізнес. У тому числі й комунальні підприємства.

«Тернопільелектротранс» штовхають до банкрутства

Станом на липень 2024 року, для «Тернопільелектротрансу» такі суми не підйомні. Щоб хоч якось зводити кінці з кінцями, підприємству треба збільшувати ціну на проїзд у 2 рази. Або банально оголошувати банкрутство.

Таким чином, нові урядові тарифи на електроенергію вбивають «Тернопільелектротранс». Тернопільські тролейбуси не зможуть перевозити пасажирів. Бо керівники уряду та Нацкомісії ігнорують указ Президента про мораторій на підвищення тарифів під час війни.

Нагадаємо

У КП «Тернопільелектротранс» повідомили, що підприємство перебуває на межі банкрутства. Найперше, через необґрунтовано високі тарифи на електрику для комунального підприємства. Для прикладу, в 2021 році «Тернопільелектротранс» заплатив за електроенергію 26 млн гривень, за 2023 – більше 41 млн, а за півроку 2024 – майже 21 млн гривень (з тенденцією до ще більшого зростання). При цьому вартість проїзду тролейбусом у Тернополі піднімали аж у 2021 році. Тобто «Тернопільелектротранс» працює у збиток. І щодня наближається до банкрутства.