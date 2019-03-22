Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» цього року матиме мільйонні збитки.

Фінансове становище підприємства обговорили під час нещодавнього засідання виконавчого комітету. На розгляд членів виконкому було винесено проект рішення про затвердження фінансового плану КП «ТЕТ» на 2019 рік.

Начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський зазначив, що зважаючи на вказані у плані цифри, підприємство потребуватиме ще певної фінансової підтримки.

– У поданому фінансовому плані нами максимально знижена видаткова частина, – зазначив Андрій Мастюх, директор КП «Тернопільелектротранс». – Є колосальні витрати порівняно з минулим роком на оплату електроенергії – на 300-400 тисяч гривень більше. У частини працівників, крім водіїв, зарплата не приведена до галузевого тарифу. Через це у нас зі ста слюсарів залишилося вісімдесят. Маємо більше 30 вакансій водіїв: працює 86, а має бути 120. Запропонований фінансовий план складений з урахуванням фактичної чисельності працівників і до фактичного минулорічного пробігу. На кінець минулого року у нас було 7,5 мільйонів збитків, а цього року очікуємо 10 мільйонів. Це без врахування амортизаційних витрат.

Під час обговорення проекту рішення з’ясувалося, що якщо врахувати амортизаційні відрахування, то збитки зростуть ще на 8 мільйонів гривень. А якщо частині працівників піднімуть зарплату, то за словами бухгалтера підприємства, на це треба буде ще близько 2,5 мільйони гривень. Тобто, загальна сума збитків може зрости до 20, 5 мільйонів гривень.

Підприємство вже не перший раз подає фінансовий план на узгодження виконкому. І заступник міського голови Вікторія Остапчук зауважила, що у плані, який був поданий у січні, доходи «ТЕТ» вказані вищі, а до прогнозованих збитків у сумі 10 мільйонів входить й амортизація. І не зрозуміло чому у новому фінансовому плані амортизаційні видатки взагалі не враховані.

Оскільки до документу були зауваження, то міський голова Сергій Надал запропонував поданий фінансовий план не затвердити, а погодити. Також дав доручення відділу внутрішнього контролю ще раз спільно з керівництвом і бухгалтером КП «ТЕТ» провести аудит і якщо буде необхідність, то внести зміни до фінансового плану і винести його ще раз на розгляд виконкому.

Ольга Трач