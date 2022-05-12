“Тернопільелектротранс” буде отримувати з бюджету меншу компенсацію за перевезення

У міській раді зменшили розмір вартості покілометрової оплати за транспортні послуги КП «Тернопільелектротранс». Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 11 травня.

– Це рішення підготовлене, враховуючи нормативні документи та законодавчі акти, а також лист КП «ТЕТ» з поданим розрахунком тарифу та у зв’язку із військовим станом для полегшення фінансового навантаження на міський бюджет і забезпечення належного рівня пасажирських перевезень, забезпечення належного обліку фактично наданих транспортних послуг міським пасажирським транспортом, – пояснив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Ми вносимо зміни в частині вартості компенсації за пасажирські перевезення тролейбусами великого та особливо великого класу.

До цього часу розмір компенсації за перевезення тролейбусом становив 75,65 гривень за кілометр. А з 11 травня становитиме 68,77 гривень за кілометр.

Міський голова Сергій Надал додав, що встановлений розмір компенсації не є нижчим за собівартість перевезень, до того ж підприємство отримує із бюджету додаткову фінансову допомогу.

Нагадаємо, що з листопада 2021 року тернопільські перевізники отримують компенсацію з міського бюджету за надані ними послуги. Компенсація нараховується відповідно до наїждженого кілометражу.