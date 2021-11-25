«Розірви коло насильства» – акцію під такою назвою організували у Тернополі. На Театральному майдані всі охочі могли залишити на спеціальному банері послання-особистий маніфест проти домашнього насильства або побажання постраждалим.

Тернополянка Анастасія прийшла на акцію з донькою. Жінка каже, що в минулому сама постраждала від домашнього насильства. «Це був дуже складний період. На щастя, він вже позаду. Сьогодні просто хочеться попередити інших людей від цього лиха і підтримати постраждалих».

Захід організували в рамках Всеукраїнської ініціативи «16 днів проти насильства», – розповіла співкоординаторка Христина Білінська. Такі акції відбуваються одночасно у 30-ти містах України. «Таким чином ми хочемо привернути увагу до проблеми насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Долучитися до акцій можуть всі охочі жителі громади».

Додамо, акцію приурочили до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками.