Тернопіль далі залишатиметься у “червоній” зоні

За новим розподілом епідемічного зонування до червоного рівня потрапило 11 обласних центрів.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення СOVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом до червоного рівня епідемічної небезпеки потрапляють 11 обласних центрів, а саме: місто Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль”, – сказав Степанов.

Він зазначив, що до червоного рівня віднесено 100 адмінстративних одиниць.

За словами міністра, в цілому по країні до зеленого рівня епідемічної небезпеки віднесено 27 адміністративно-територіальних одиниць, а 590 повинні впровадити або продовжувати реалізовувати додаткові дії для захисту населення своїх громад.

“Для порівняння, тиждень тому ми мали 54 адміністративні одиниці з зеленим рівнем епідемічної небезпеки, а місяць тому 245. Це говорить про різке зростання захворюваності на коронавірус по всій країні. Жоден обласний центр на цьому тижні не потрапив до зеленого рівня”, – сказав Степанов.