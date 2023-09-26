Для порятунку поранених бійців необхідна кров певних груп і резусів.

Про це повідомляють на сторінці організації “Я ДОНОР“.

Там наголошують, що кров необхідна терміново, до кінця цього тижня. Відтак, закликають відгукнутися всіх, хто може поділитися кров’ю із захисниками.

“ДОНОРИ КРОВІ, ВІДГУКНІТЬСЯ!

Для потреб #ЗСУ Тернопільському обласному центру переливання крові ТЕРМІНОВО, до кінця цього тижня (п’ятниця 29 вересня включно) потрібні донори крові з негативним резусом 1, 2, 3 та 4 груп крові, і 4 група з позитивним резусом!

Центр переливання крові (м. Тернопіль, вул. Клінічна робочі дні понеділок – п’ятниця з 08:30 до 13:00!

Прохання МАКСИМАЛЬНО допомогти з поширенням даної публікації та розголосом!”, – ідеться у повідомленні.