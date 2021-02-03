Чотирирічна Настя Романюк із Чорткова потребує термінової допомоги.

Три роки тому дівчинці діагностували метахроматичну лейкодистрофію. На жаль, хвороба не піддається лікуванню, але щоб полегшити життя дитині необхідні дороговартісні препарати та спеціальне харчування. На їх придбання родина щомісяця витрачає 10-12 тис. грн, повідомляють у Чортківській міській раді.

Консультувати дівчинку погодилися лише фахівці з Барселони. Декілька разів на рік через скайп зв’язок лікарі вивчають стан Настуні та виписують необхідні препарати. Одна така консультація вартує 175 євро.

Це немалі гроші для батьків дівчинки, які виховують ще одну дитину, тому вони просять допомоги у небайдужих.

Номер картки для переказу коштів: 4149 4991 4124 7617, Тетяна Романюк (мама дівчинки).