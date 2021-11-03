Завдяки Миколі Люшняку міська лікарня в Теребовлі оновить обладнання на понад 12 мільйонів.

З ініціативи народного депутата з Тернопільщини, члена бюджетного комітету Миколи Люшняка Теребовлянська міська лікарня отримає з держбюджету 12,5 млн грн.

Ці кошти медичний заклад використає на закупівлю лапараскопічної стійки, апарату ультразвукової діагностики експертного класу, апарату штучної вентиляції легень, наркозно-дихального апарату та артроскопічної стійки.

З робочим візитом Микола Люшняк завітав до Теребовлянської міської лікарні, аби поспілкуватися з керівником медичного закладу. Під час зустрічі народний депутат відзначив, що ця лікарня є гідним конкурентом обласній лікарні за кількістю пацієнтів й рівнем медпослуг.

– Теребовлянська міська лікарня – зразок плідної співпраці держави, органів місцевого самоврядування та бізнесу. Її реконструкція розпочалася у 2011 році. На сьогодні це – медичний заклад європейського рівня. Я бачу максимум зусиль керівника Михайла Никеруя та його колективу. Вони демонструють усім іншим лікарням, яких висот можна досягнути у такій синергії. Якщо ти приходиш в лікарню й бачиш, що там нічого не робиться, а тобі кажуть: «дай кошти», то це – гроші в нікуди. Михайло Степанович ніколи не просить просто так. Він спершу показує, що вже зробив. Теребовлянська міська лікарня з кожним роком розширює спектр послуг. Зараз вона напряму конкурує за пацієнтів з обласною лікарнею, – розповів Микола Люшняк.

Директор КНП Теребовлянської міської ради «Теребовлянська міська лікарня» Михайло Никеруй каже, медичний заклад уже декілька років співпрацює з народним депутатом Миколою Люшняком. Заручившись підтримкою політика, лікарня реалізувала низку проєктів.

– З Миколою Володимировичем ми спілкуємося давно. У 2016 році за його підтримки було виділено 1 млн 125 тис грн на операційний блок. Це дало поштовх втілити перший етап проєкту, а згодом ми його завершили з допомогою підприємців та інших небайдужих людей. Лікарні, які не хочуть крокувати в ногу з часом, приречені. Саме тому я звернувся до народного депутата Миколи Люшняка з проханням допомогти оновити обладнання і, відповідно, отримати можливість надавати ще більше послуг, – розповів Михайло Никеруй.

За десять років Теребовлянська міська лікарня не лише відремонтувала будівлю, а й придбала нову техніку та збільшила штат кваліфікованих лікарів, підкреслив очільник Теребовлянської міської лікарні.

– Трансформація лікарні розпочалася ще у 2011 році. За цей час ми досягли такого високого рівня завдяки співпраці з бізнесом, приватними структурами, органами місцевого самоврядування, центральною владою. Ефективно працювати ми почали у 2014 році. Тоді, окрім ремонту приміщень, ми закупили надсучасне обладнання, щоб надавати якісні послуги. Наш медичний заклад набагато раніше почав працювати за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». До медичної реформи ми підійшли з відповідною кількістю якісного обладнання та кваліфікованими кадрами, аби укласти якомога більше пакетів з НСЗУ. І це дало свій результат. Окрім цього, два тижні тому в нашому медзакладі з’явилася киснева станція, вартість якої – 1 млн 400 тис грн, – зазначив Михайло Никеруй.

Наразі у Теребовлянській міській лікарні працює 326 осіб, 79 з них – лікарі.

– Кадрова політика є визначальним фактором на шляху до успіху медичного закладу. Старий лозунг «Кадри вирішують все» таки є правдивим. Ми схиляємося до молодих спеціалістів. Вони – сучасні, прогресивні, хочуть навчатися, володіють новими методиками, а не застарілими. Я радо відправляю наших молодих працівників на конференції у різні міста України та зарубіжжя. Бачу, що від роботи у них захоплено світяться очі. І це – головне, – наголосив Михайло Никеруй.