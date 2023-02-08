Теплові гармати отримали тернопільські рятувальники: для чого їх будуть використовувати. ФОТО, ВІДЕО

8 лютого тернопільські рятувальники за сприянняТОДА отримали 4 дизельні теплові гармати непрямого нагріву, моделі BV 691 TR, виробництва Master Climate Solutions.

Це обладнання забезпечує на виході потік теплого чистого повітря, позбавленого токсичних продуктів відпрацювання та здатне обігріти приміщення де перебуває велика кількість людей.

В умовах війни, коли росія концентрує свої удари на об’єктах критичної інфраструктури України та намагається позбавити наших громадян світла, тепла та всього найнеобхіднішого, ці потужні теплові генератори будуть використані для облаштування пунктів обігріву, які організовуються місцевою владою. Також вони можуть застосовуватись для обігріву особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах низьких температур.

“У нелегкий для світу та нашої країни час, ми особливо цінуємо допомогу та підтримку від друзів і союзників. Висловлюємо щиру вдячність Берегівській районній Мальтійській Службі Допомоги, ТОВ «Медіпрайм», Валерію Сухарському, Олегу Косюку та всім небайдужим, хто допомагає зберегти життя українців”, – зазначають в управлінні ДСНС.