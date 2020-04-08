Таке доручення від міської влади отримало КП «Тернопільміськтелокомуненерго».

Про це під час позачергової сесії 8 квітня повідомив міський голова Сергій Надал.

На засіданні депутат Володимир Мисько зазначив, що багато тернополян скаржаться на те, що у квартирах душно, оскільки на вулиці 20 градусів тепла і батареї гарячі. Тому запропонував відключати опалення вдень.

– Є звернення жителів, які категорично просять не відключати опалення, оскільки ввечері холодно, – відповів Сергій Надал. – Оскільки зараз триває епідемія, ми не можемо допустити пониження температури у домівках, щоб люди почали хворіти ще більше на ГРВІ. Тому ніхто зараз припиняти подачу тепла не буде. Згідно даних гідрометеоцентру упродовж тижня вночі ще обіцяють заморозки. Зараз «Теплокомуненерго» має доручення, яке вже виконується – відключати тепло на день: з 10.00 до 17.00, і включати на ніч – з 17.00.

Ольга Трач