Теплом не тішитиме: якої погоди чекати у вихідні на Тернопільщині?

Вихідними на Тернопільщині дощитиме. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники вночі коливатимуться від 3 до 5 градусів тепла, вдень – до 10 градусів вище нуля.

Відчуття холоду посилюватиме підвищений рівень вологості, а також сильні вітри. Місцями в регіоні пройдуть дощі з мокрим снігом.

«Вихідні – на носі, а тепла такого, щоб аж до льону і батисту, то навряд. Адже впродовж 17-18 квітня максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +9+13 градусів. У суботу на Заході місцями навіть +4+9 градусів. Вночі ще можливий мокрий сніг. У період 20-22 квітня погода знову покаже характер: дощі й похолодання», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода найближчим часом приємним весняним теплом не тішитиме. Відтак жителям краю радять набратися терпіння і не забувати про парасолі і теплий одяг.