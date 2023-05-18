По-літньому теплу погоду передбачають цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 26 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями Тернопільщина перебуватиме у периферії антициклону. Домінуватиме тепла повітряна маса.

«19-го травня в Україні пануватиме тепло. Протягом дня температура повітря становитиме +23 +26 градусів. Вітер завтра східний та північно-східний, помірний. Місцями можливі короткочасні дощі. Серйозний дощ – навряд, проте вдень невеликі опади можуть бути в окремих місцях. Надалі в Україні – переважно тепло, дощі з грозами випадатимуть, але нерівномірно», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, надалі погода тішитиме теплом і сонцем. Температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення.