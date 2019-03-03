Тепло на порозі, але Тернопільщину ще поморозить

03/03/2019 Розмір тексту:

Попри календарну весну, морози не поспішають прощатися з Тернопільщиною. Метеорологи передбачають вночі до десяти градусів нижче нуля, вдень стовпчики термометрів залишатимуться плюсовими. Також обіцяють більш сонячну і ясну погоду.

Весняне тепло вже на порозі, – зазначають метеорологи. Але у першій декаді березня на Тернопільщині місцями морозитиме.

«Атмосфера організовує західні атлантичні переноси повітря. Практично всю вологу, дощі та сніг, отримає у неділю північна половина Європи. А ось південна половина помилується сонцем. Ми, Україна, також потрапимо у ясну погоду. Щоправда, саме оце ясне небо, без хмарного захисту, дозволить найближчої ночі добре поморозити повітря: очікується -6 -12 градусів. Проте вдень у неділю потепліє, десь до +2+7 градусів, на Заході й до +9 градусів. Буде сухо та вітряно. З понеділка потепління посилиться, але не без дощу», – каже синоптик Наталка Діденко.

Вже з наступного тижня на Тернопільщині передбачають значно вищі температурні показники. Проте разом із теплом прийдуть дощі.

Софія Романська