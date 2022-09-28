До двадцяти градусів тепла передбачають цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, регіон охопить похмура погода з високою ймовірністю дощів, однак температурні показники підвищуватимуться.

Тумани, серпанки, сірість хмарна – такі погодні явища спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині. Загалом цими днями в регіоні передбачають теплу погоду. Втім, прохолоди додаватимуть дощі.

«Дощі пройдуть у західних областях. Можливі тумани, а це – скупчення продуктів конденсації водяної пари, видимість знижується від 1000 м. і далі вниз. Водіям може бути дуже небезпечним, а при штилі – алергікам та людям із бронхо-легеневими недугами. Серпанок – красивенний слабкий туман, видимість до 1000 метрів. Температура повітря досить комфортна, протягом дня +13 +17 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протримається тепла погода на Тернопільщині до вихідних. А в перші дні жовтня у краї відчутно похолоднішає.