Тепло і дощі: вихідними на Тернопільщині передбачають майже весняну погоду

Дощі та сильні вітри передбачають вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температура повітря залишатиметься в основному плюсовою: вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 10 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Скандинавією. Відтак очікується вітряна та дощова погода з достатньо високими температурними показниками.

“В області буде хмарно. Пройдуть дощі. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер західний 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, вдень місцями до 25 м/с. Температура буде плюсовою: вночі 1 – 6º тепла, вдень 6 – 11º тепла. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак в області оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий”.

За попередніми прогнозами, наступного тижня можливі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Дошкулятимуть сильні вітри південно-західного напрямку, вдень їхні пориви сягатимуть 15 – 20 м/с.