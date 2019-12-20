Відома письменниця Надійка Гербіш зустрілася з відвідувачами Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Зустріч приурочили Дню Святого Миколая.

На творчу зустріч з Надійкою Гербіш прийшло чимало молоді, а також людей поважного віку. Письменниця, яка є авторкою 14 прозових збірок, читала свої твори.

«Як же я кайфую від цієї юні! І від таких спонтанних дарунків від бібліотечних читачів», – зазначила Надійка Гербіш. Супроводжували читання творів імпровізовані музичні композиції від юного гітариста.

«Творча зустріч з чудовою письменницею, авторкою 14 прозових збірок Надійкою Гербіш відбулась у теплій, затишній, невимушеній атмосфері. Творча зустріч стала справжнім подарунком для наших читачів до Дня Святого Миколая. Під легкі акорди гітари поціновувачі творчості письменниці надихалися авторським прочитанням “Теплих історій…” і щиро дякували Надійці за її життєствердні книги», – додала головний бібліотекар обласної бібліотеки для молоді Лідія Грищук.

Додамо, Надійка Гербіш з тринадцяти років займалася усними перекладами. У 16 почала дописувати в місцеві та всеукраїнські газети та журнали, а з 17-ти років працювала журналісткою в регіональному журналі. Велику популярність здобула після видання книжок «Теплі історії до кави» та «Теплі історії до шоколаду».

Софія Романська