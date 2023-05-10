Тепла весняна погода повертається на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, наприкінці тижня стовпчики термометрів підвищуватимуться до 16-18 градусів тепла. Нічні заморозки на поверхні ґрунту нарешті припиняться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 11 травня збережеться антициклональний характер погоди: вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 11 – 16° тепла.

«Найближча ніч, схоже, завершуватиме парад заморозків. Температура повітря вихідними підвищиться нарешті в більшості областей України і становитиме +17+22 градуси. Ну, й припиняться заморозки! Вночі 11-го травня дощів в Україні не передбачається, буде сухо та ясно. Завершення тижня – п’ятниця, субота, неділя – відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними стовпчики термометрів сягатимуть двадцятиградусної позначки вище нуля.