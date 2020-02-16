Реформування охорони здоров’я на Тернопільщині на сьогодні має чимало прогалин, які згодом можуть призвести до низки проблем у розвитку медицини області.

Неналежне забезпечення медзакладів, затримка заробітних плат працівникам, неналежна якість надання медпослуг та інші проблеми можуть виникнути в медичні галузі області, вважає голова Тернопільської облради Віктор Овчарук. Про ці загрози медицини в ході реформування посадовець озвучив 14 лютого на засіданні Асоціації «Рада Тернопільщини».

— Накази Міністерства охорони здоров’я та утворена облдержадміністрацією група визначають тільки шість госпітальних баз. А що з іншими буде – невідомо! Вважаю, що це розвал охорони здоров’я на Тернопільщині, — прокоментував Віктор Овчарук. — Посадовці можуть добре подавати звіти, однак проблема недофінансування галузі охорони здоров’я залишається невирішеною. Недофінансування складає 300 мільйонів, що – майже половина. Враховуючи те, що ми повинні забезпечувати комунальні послуги з місцевих бюджетів, які не враховані до послуг Національної служби здоров’я України, ці всі гроші підуть на утримання медзакладів та забезпечення заробітних плат. То що залишається, розраховувати людей із роботи через політику, яку ви проводите? Сьогодні немає коштів на розвиток та надання медичних послуг. Нам ще доведеться шукати фінанси, щоби забезпечити людей заробітними платами. Можливо, нам і втовкмачують, що ми все робимо правильно, але цебрехня. Вони можуть розповідати глобальні речі, навіюючи нам, що ми робимо глобальні речі, які покращать надання медичних послуг в області. Тільки це не так!