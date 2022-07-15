З метою належного інформування та швидкого доступу до місць знаходження захисних споруд у Тернополі управителі багатоквартирних будинків та суб’єкти господарювання, які відповідають за інші укриття у нашому місті, оновили вказівники та маркування розміщення найпростіших укриттів.

Так, поблизу укриттів розміщені надписи яскравими кольорами, завдяки яким громадяни можуть зорієнтуватись щодо найближчого безпечного місця.

Нагадаємо жителям та гостям міста, що на сайті Тернопільської міської ради розміщено інтерактивну карту захисних споруд (в рубриці Е-сервіси), на якій можна переглянути місця укриттів, що розміщені найближче до вашого місця перебування чи проживання.

Інформація щодо укриттів постійно моніториться та оновлюється.

Нагадуємо, що після сигналу «повітряна тривога» громадяни можуть також використовувати для захисту ( у разі відсутності поблизу сховищ, протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів) підвальні приміщення будинків, підземні паркінги, заглиблені гаражі.

Звертаємо увагу, що сховища, які розміщені у міських лікувальних закладах, призначені лише для медперсоналу і хворих, які перебувають у медзакладі! Укриття, які знаходяться у дитячих садочках, призначені виключно для евакуації дітей під час відвідування закладу дошкільної освіти.