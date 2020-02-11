Відтепер усі жителі міста та туристи, які подорожують до Тернополя на автотранспорті, дізнаються, що вони прибули саме до молодіжної столиці України.

Як повідомили у міській раді, на усіх в’їздах у наше місто встановлені відповідні розпізнавальні інформаційні таблички «Молодіжна столиця України Тернопіль».

Новий почесний статус Тернопіль офіційно здобув 24 січня після перемоги у Національному конкурсі «Молодіжна столиця України 2020». Місто визнане найкращим для проживання та розвитку молоді.

Як підкреслив очільник Тернополя Сергій Надал, окрім звання «Молодіжна столиця України», 2020 рік у Тернополі оголошено Роком молоді, то ж саме цей рік у місті буде сповнений різноманітними молодіжними проєктами, науково-популярними і культурними ініціативами, фестивалями та заходами.