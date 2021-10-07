Сьогодні у Кременці прощаються із вчителькою школи мистецтв ім. Михайла Вериківського Наталією Кир`янчук.

Два тижні тому їй виповнилося 46 років. Звістка про смерть Наталії шокувала все місто. Попри молоді роки, Наталія встигла виховати та прищепити любов до музики не одному поколінню кременчан. Вихованці кажуть про неї як про суворого, але справедливого й професійного наставника. Друзі згадують жінку енергійною та завжди сповненою ентузіазму, пише Терміново.

Коротке життя Наталії Кир`янчук складалося непросто і навіть трагічно. Кілька років тому померла її єдина донечка Олександра. Мама надзвичайно важко переживала цю втрату… Сьогодні о 14.00 з Наталією прощатимуться біля місцевого будинку культури та дозвілля (РБК). Поховальна церемонія у храмі Св. Тетяни, – повідомляють у місцевій спільноті.