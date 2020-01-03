У гідропарку «Топільче» нещодавно завершився капітальний ремонт пішохідного підвісного мосту.

Як зазначають в КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», під час ремонту працівниками були замінені усі металеві конструкції аварійного мосту та дерев’яне покриття, то ж тепер він безпечний для проходу тернополян.

Нагадаємо, кошти на ремонт мосту були виділені з бюджету громади відповідно до рішення сесії міської ради. За ці кошти тут також облаштовують пішохідні доріжки, що ведуть до мосту.