Спритні ділки знайшли аргументи навіть для Антимонопольного комітету. Державна установа відмовила у скарзі на результати тендеру на реконструкцію школи в Хоросткові конкурентам загадкового ТОВ “УБП “Мегабуд”.

Найближчим часом управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації укладе договір з “Мегабудом” на виконання робіт на даному об’єкті на суму понад 13 мільйонів гривень.

В місцевих ЗМІ розповідали, що ця будівельна фірма фактично з’явилася на голому місці. Деякі реєстраційні дії та пакет необхідних для участі в тендері документів готувалися вже після оголошення тендеру. Журналісти запідозрили, що “Мегабуд” завищив свої можливості з будівництва, оскільки в минулі роки, згідно податкової звітності, не міг виконувати будівельні роботи у зазначених в довідках обсягах.

Але якщо є правдою, що за цим проектом стирчать вуха найближчого радника голови ОДА і колишнього партнера по родинному бізнесу Юрія Челядина, то нічого дивного у цьому немає. Тепер не залишається особливих сумнівів, чий “Мегабуд” і хто прикриває цей тендерний “мегатруш”.

Очевидно, що відтепер на ринку держзакупівель у Тернопільській області з’явився новий гравець, який має такі потужні плечі. Будемо разом стежити, у яких ще закупівлях це товариство переможе і як зможе провести передбачені договорами роботи, та які заплатить у бюджет податки.

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