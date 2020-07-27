Наступний тиждень на Тернопільщині буде спекотним. Щоправда подекуди пройдуть сильні дощі та грози. Все ж любителі високих температурних показників зможуть насолодитися теплою порою.

Мінлива хмарність, тенденція до підвищення температурних показників, висока ймовірність грозових дощів — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Протягом тижня спека в регіоні набиратиме обертів, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Втім, ближче до вихідних прийде черговий атмосферний фронт з похолоданням.

“В Україну йде спека. Найближчим часом температура повітря буде не повзти, а підстрибувати. У денні години вона становитиме +28 +33 градуси, на Заході місцями +22 +27 градусів. У понеділок грозові дощі пройдуть місцями в південній частині, в західних областях. А в четвер прийде атмосферний фронт, принесе дощі з грозами і порозганяє синоптичним дрючком спеку до +22 +26 градусів”.

Отже, цими днями на Тернопільщині передбачається справжня літня погода. Подекуди високі градуси переб’ють дощі та грози.

Софія Романська