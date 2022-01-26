Телеграм-казино: що це таке і як воно працює

На сьогодні Телеграм став одним з провідних додатків для спілкування та склав серйозну конкуренцію аналогічним сервісам. Але деякі користувачі Telegram навіть не знають, що в ньому можна не лише спілкуватися, а й грати в азартні ігри. Це перший приклад того, як месенджер перетворився на платформу для грошових ставок в казино.

Як працює Телеграм-казино

Додаток Telegram обраний операторами казино не випадково. Він якісно захищений, усі повідомлення шифруються і навіть саморуйнуються, тому листування не може потрапити до чужих рук. Користувачі можуть без проблем запускати різні розваги – 777 ігрові автомати та настільні ігри.

Але сама по собі азартна гра відбувається не в месенджері. Додаток через бота грального закладу пересилає команди, що потім виконуються на сайті казино. Гравець натискає «Пуск», додаток передає команду казино, і воно генерує результати. Вони передаються боту і відображаються у додатку. Тобто останній – посередник між месенджером та віртуальним клубом.

Переваги гри через месенджер

Для багатьох гемблерів такий формат має багато переваг:

можливість вносити депозити та виводити виграші;

багатомовність інтерфейсу;

анонімність гравців;

легкий, швидкий доступ до казино.

Головна перевага, що її пропонують боти віртуальних закладів, − обхід заборони на азартні ігри. Ніхто не з’ясує, що користувач грає в казино, адже Телеграм не здає своїх позицій в плані захисту інформації користувачів.

Ще один плюс − це зручність. Гемблерові не треба залишати месенджер, він може одночасно грати та спілкуватися з друзями. До того ж додатково вводити логіни і паролі не потрібно: достатньо відкрити свій Telegram-додаток, попередньо підключивши бота.

Недоліки Telegram-казино

Щодо мінусів гри в казино через Телеграм, то вони є і вельми суттєві. Тільки деякі оператори додали до свого арсеналу таку можливість, і немає впевненості у тому, що софт дійсно ліцензійний. З іншого боку, якщо казино заслуговує на довіру, в ньому можна грати у будь-якому форматі.

Ще один недолік стосується власників мобільних пристроїв. У разі втрати телефону будь-хто, до кого він потрапить, зможе витрачати гроші гравця в казино.

Більш того, вибір ігор у месенджері дуже обмежений і всі вони примітивні. Так, користувач не зможе зіграти в автомати NetEnt, живі розваги зі справжніми дилерами та багато інших емуляторів, що доступні в звичайних віртуальних клубах. Замість цього гравцеві будуть доступні кілька максимально примітивних варіантів. Якщо це рулетка, ставити можна лише на червоне/чорне, парне/непарне. Якщо слот, то переважно сімки.

Робимо висновки

Азартна гра через месенджер перш за все підійде тим, хто прагне різноманітності або бореться із залежністю. У порівнянні з сайтом онлайн-казино, грати у Телеграмі нецікаво. Натискання кнопок, очікування повідомлень – все це не дає гравцеві того азарту, що зазвичай має бути. Гемблери з тих країн, де блокують доступ до гральних сайтів, швидше за все, знайдуть спосіб вирішення проблеми. Адже є дзеркала, мобільні додатки казино, VPN, аномімайзери тощо. Загалом, гра в Telegram-казино – один зі способів позбутися лудоманії. Залежним гравцям варто зробити так, щоб з усіх можливих варіантів у них залишався тільки Телеграм-формат. Його не можна назвати популярним трендом. Скоріше, це невеликий експеримент, майбутнє якого ще не визначено. Із часом буде видно, наскільки успішним стане використання додатка для гри в казино, адже технології постійно розвиваються. Хто знає – може, цей напрямок таки стане перспективним.