Телефонуйте на 102: тернополян просять повідомляти про тих, хто запускає феєрверки

У липні 2014 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про заборону та використання піротехнічних засобів через військові дії на Сході України. Дія рішення триває досі.

Про це нагадують у патрульній поліції.

“Згідно статті 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП — санкція статті передбачає за собою накладення штрафу у сумі від 595 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів.

Якщо ви помітили осіб, які запускають феєрверки, або ж чуєте характерний від них звук, повідомляйте на спецлінію 102″, – зазначають у поліції.

Правоохоронці закликають тернополян утримайтися від подібних «веселощів», поважати спокій інших громадян та не наражати нікого на небезпеку.